上櫃汽車零件製造商「昭輝」 董座夫妻涉炒股被起訴

2019-06-10 11:07

［記者鄭淑婷／桃園報導］國內知名汽車零件製造商、上櫃公司昭輝實業股份有限公司（股票代號1339），59歲董事長林詩芸、59歲總經理林宜宏夫妻檔，2013年起因有擴充中國地區業務及購買土地、廠房需求，計畫以增資方式籌措資金，因此找來39歲陳姓男子等作手炒作公司股價，讓股價從2014年3月起至2015年1月間，從40多元漲到近百元的高價，林女等人也順利於2015年1月，以每股公告現金增訂價93.25元，順利募得9億3250元資金，桃園地檢署2017年9月間指揮桃園市調處搜索，檢方今偵結依違反「證券交易法」起訴董座夫妻檔、陳姓作手等共5人，並將陳男名下5筆不動產扣押。

另，檢方在偵辦過程發現，陳姓作手所經營的投資顧問公司，並未向金管會申請核准，卻對外向投資人募資「代客操作」，由陳男負責規劃投資案及投資金額，公司員工負責設計投資案名稱，再由業務以12%至110.55不等的年化報酬率對外募資，清查陳男公司從2015年11月2日成立至2017年9月被搜索時，違規吸收9545萬元投資款，遭搜索後又轉型持續違法吸金高達27億7810萬元，陳男募得的投資款除了投入台灣，也投入中國、香港證券及債券市場，且將人民幣6520萬元以不詳方式匯往中國及香港，檢方另案偵辦依違反修正後「銀行法」、證券投資信託及顧問法起訴陳男，並批陳男行為紊亂金融市場，偵查過程又隱匿匯兌人身分，使檢調難以追查資金流向，建請法院從重量刑並併科1億元以上罰金。

檢方指出，昭輝公司位於彰化縣彰濱工業區，以汽車零件保險桿、電鍍水箱護罩、大燈支架、導流板、擋泥板等製造為主，董座夫妻檔因有擴充業務的增資需求，透過57歲顏姓友人牽線，認識股市作手陳男及證券公司56歲劉姓女營業員，陳男認為當時昭輝公司市場成交量低、易操控，建議以拉抬股價方式，增加投資人參與現金增資的意願，雙方達成協議後，由董座夫妻檔提供5000萬元資金及5000張股票作為「籌碼」，另允諾給予1200張股票作為陳男報酬。

檢方指出，陳男在取得資金及籌碼完成布局後，透過他自己及人頭證券帳戶，以連續大量高價委託買進、少量低價賣出及盤中相對成交等方式，製造昭輝股票量價齊揚的假象，一路將昭輝股價從40多元炒到近百元，以檢調分析期間的期初2014年3月3日收盤價48.6元、期末2015年1月29日收盤價97元來計算，上漲99.58%、振幅130.45%，背離同期間同產業塑膠工業類指數跌幅2.66、振幅20.385，讓昭輝公司在2015年1月29日以每股公告現金增定價93.25元，並於隔月順利募集9億3250萬元資金。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法