龍眼產量大減 台中飆出每公斤300元歷史高價

2019-08-22 20:22

〔記者陳建志／台中報導〕今年受到氣候、蟲害和野生動物多重打擊，龍眼產量大減，台中龍眼主要產地的大里、霧峰、太平，產量都僅剩約往年1成，在物以稀為貴下，送往台北果菜市場拍賣價每公斤平均達120元左右，比往年約40多元高出3倍，大里還有果農上週賣出每公斤300元的高價，創下大里農產品集貨場有史以來的最高價，但價格高數量卻有限，農民苦笑只能希望明年有好收成。

今年初因暖冬等氣候影響，龍眼幾乎不開花，台中主要產地的大里、太平、霧峰龍眼產量都大減，原本盛產期的中元節前後，龍眼卻少得可憐，大里農會果樹產銷第8班副班長陳玉鈴所生產的龍眼品質佳，上週送往台北市第二果菜市場，每公斤拍賣價就賣出300元的高價，創下大里有史以來的天價。

陳玉鈴說，自己和先生在黃竹坑種了3甲多的龍眼，以往每年產量約3萬至4萬斤，今年卻慘跌剩約2000斤，結果又被猴子、松鼠吃掉約一半，最後收成只剩約1000斤，能創下300元高價當然很開心，但因數量有限，只希望明年氣候能多配合。

太平農會則說，太平龍眼種植面積約7、800公頃，今年至今共同運銷數量僅約74噸，產量不到1成，雖平均拍賣價約124元，是往年的3倍，但因數量有限，農民也只能望高價興嘆。

霧峰農會推廣部主任葉青陽也說，霧峰區龍眼種植面積約900公頃，以去年來說，光共同運銷就約700噸，加上加工等其他銷售管道，總產量超過2000噸，但今年只剩共同運銷約200噸，產量只有去年1、2成，拍賣均價每公斤約120元，是去年的2、3倍，創下歷年最高價，但因數量有限，農民整體收入還是減少，不過之前農委會和市府都有給予天然災害補助，盡量減少農民損失。

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