暖冬影響不開花 這棵平地龍眼樹竟已結果

2019-03-19 21:30

〔記者萬于甄／台南報導〕今年因氣候影響，台南山區的龍眼樹開花率不佳，讓農民憂心忡忡，不過，善化卻有一處民宅旁的龍眼樹竟已結實累累，果實更有彈珠大小，讓路過民眾相當驚訝。果農認為，恐因日前氣候忽冷忽熱，讓平地龍眼樹以為春天已到，提早開花結果。

近來，台南山區一帶的龍眼樹因暖冬氣候，花況不佳，且許多已發新芽，無法開花，恐影響今年收成，讓果農苦不堪言，農委會日前也公告台南龍眼可辦理農業天然災害現金救助及低利貸款，不過，在台南善化北仔店一處民宅旁，卻有一棵龍眼樹枝頭掛滿成串的果實，讓居民驚呼連連。

果農表示，龍眼樹正常來說現在正進入開花期，預計約8月才開始收成，而養蜂人家則大多都在清明節前後採收龍眼蜜，所以目前應該是開花期，不過卻出現龍眼已經結果的情況，且還是頭一次看見，才會覺得不可思議。

果農認為，今年因冬天氣溫偏熱，讓平地的龍眼以為春天已經來臨，不僅提前在12月開花，現在更結成果實，讓原本7、8月採收的龍眼，提早在4月就開始採收，與日前有愛文芒果已可以收成的情況相似。

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