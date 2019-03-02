台南龍眼、荔枝不開花 果農叫苦蜂農也受害

2019-03-02 17:43

〔記者楊金城／台南報導〕今年暖冬造成木棉、柚花、南洋櫻提早開花，但卻害慘果農，暖冬、久旱造成台南龍眼、荔枝不開花情形嚴重，連蜂農也受害，採不到龍眼蜜、荔枝蜜。

立委陳亭妃接獲農民陳情，最近到東山區實地勘災，將向農委會爭取將龍眼、荔枝認定災損，給予現金補助，協助農民度難關。

市府農業局副局長李建裕、農糧署南區分署長姚志旺今天說，尚未接獲果農、農會、公所通報龍眼、荔枝受災不開花，但果農可以先到公所通報，再由農委會農糧署、農業改良場和市府農業局啟動勘災，如受災程度達農業天然災害救助辦法標準，再由市府呈報農損救助給農委會核定公告。

東山區農會總幹事余淑琴說，往年龍眼、荔枝在農曆年初就會開花，今年因為長期沒有降雨加上暖冬，果樹成長停頓，不開花情況嚴重，果農叫苦連天。

台南市龍眼面積有3824公頃，其中東山區龍眼種植面積1300公頃，東山龍眼乾與東山咖啡、青皮椪柑齊名。

黃姓果農說，龍眼樹現只見稀疏開花點綴，新芽直接長出葉子，很難看見開花，推估9成不開花，不開花就無法授粉、結果，未來產量堪慮。楠西、六甲種植的龍眼不開花也很普遍；比龍眼產季早的荔枝一樣不開花。

東山農會說，東山龍眼包括鮮果、龍眼乾、龍眼蜜相關產品，1年產值約8億元，如果開花率僅剩1成，將嚴重衝擊農民生計。

農業試驗所嘉義分所研究員張哲緯說，果樹有生長特性，以龍眼最明顯，今年如盛產，明年就會減產或正常產量，以往年經驗，龍眼目前應該是抽出花穗，如果沒有花穗，有可能是受到暖冬乾旱而延遲開花或不開花，要勘查認定。

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