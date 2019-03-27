大崗山龍眼開花率不到1成 龍眼乾、龍眼蜜產量慘了…

2019-03-27 17:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕今年氣候暖冬乾旱，加上荔枝椿象蟲害，高雄大崗山龍眼花況奇差無比，目前開花率不到1成，蜂農無蜜可採、叫苦連天，預料今年龍眼乾和龍眼蜂蜜產量將大減，農委會已啟動天然災害現金救助機制。

阿蓮、田寮、內門、岡山等地是高雄龍眼主要產地，其中，位於阿蓮、田寮、燕巢、岡山4區交界的大崗山，從清代即有種植龍眼的紀錄，日治時期大崗山更是栽植滿山遍野的龍眼樹，是國產優良龍眼蜂蜜的重要基地。

每年3月底、4月初是大崗山龍眼花開旺季，整座大崗山有如鍍上一層金黃色，空氣中瀰漫著龍眼花香，吸引各地蜂農載著成千上萬的蜜蜂大軍前來採蜜，在大崗山下埋鍋造飯，過著1個多月的逐花而居的漂浪生活，但今年大崗山龍眼幾乎都沒開花，大崗山下不見蜂農忙碌採蜜盛況。

大崗山超峰寺在前山種有20多甲龍眼樹，和龍湖庵是兩大龍眼樹園主，職工洪忠男說，去年大崗山龍眼花盛開，開花率高達8成，光是超峰寺就採收了3萬多台斤龍眼，龍湖庵也有近3萬斤的收成，兩大寺廟生產的龍眼，均以傳統焙灶烘乾製成龍眼乾，堪稱是大崗山最知名的農特產，但今年8口焙灶將面臨無龍眼可烘烤的窘境。

阿蓮區公所經建課說，目前龍眼災損狀況還在勘察、統計中，農委會已啟動天然災害現金救助機制，將會適度補償農民的損失。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/