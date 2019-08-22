饒慶鈴走訪2500萬整建的鐵馬道 再投入700萬營造故事廊道

2019-08-22 09:44

［記者黃明堂／台東報導］台東市山海鐵馬道1.6公里市區路段，由縣府投入2500萬元翻新木棧道，已經完工，恢復使用。縣長饒慶鈴邀數十位退休公務員走一趟，宣布再投入700萬元形塑生活美學，充實內涵。

鐵馬道是在2002年興建，全長20餘公里，其中約5公里以舊鐵道鋪設木棧修築而成，因容易破損，板與板相接處也易產高低落差，縣府爭取經費，先就鯉魚山到新生國中之間的1.6公里全面更新木棧，並強化底層結構，加強耐用度。

工程從3月施作，本月已經完工，恢復通行，為了了解民眾意見，饒慶鈴今天一早由建設代處長蔡勝雄、文化處長鍾青柏、交觀處副處長王國政等人陪同，並邀數十位退休公務員一起走新的鐵馬道。

眾人在林蔭下走著木棧道感覺舒暢，最重要的是，過去幾年走路會發出「喀啦喀啦」的聲響沒有了，也不怕踩到朽木或踩進破洞，安全度大幅提升。

抵達新生國中端時，饒慶鈴請大家提供意見，但大家感覺良好，幾乎沒有負評，最後由一人提出應加強栽種花卉，及改善木棧邊緣與土地落差兩種意見。

饒慶鈴說，木棧道改善完成，但工程還沒結束，接下來將再投入700萬元進行「回驛計畫」，將導入景觀規劃設計、民眾參與機制，增進縣民對都市綠色基盤的認同，並以台東日常的生活美學來形塑出一段屬於縣民共有的故事廊道，提升城市美感。

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