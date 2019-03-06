鐵馬道木棧「哩哩落落」 終於要花2千多萬翻新

2019-03-06 10:27

［記者黃明堂／台東報導］台東市山海鐵馬道以木棧在鐵軌上鋪設步道，是一大特色，但經年累月使用造成毀損腐朽，已呈現「哩哩落落」狀態，危及民眾運動安全，縣府總算展開修繕，投入近2483萬元，先翻新近市區的1.6公里路段。

台東縣長饒慶鈴今天到鯉魚山下的鐵馬道實測，走過木棧沿路發出木板碰撞聲響，民眾騎腳踏車經過，發出「喀啦喀拉」聲響，好像火車重回舊鐵軌一樣。

饒慶鈴不僅目睹木棧腐朽破損，手一下放，很輕鬆就拉起木板。她說，自己也是鐵馬道的愛用者，長期在這裡散步運動，對木棧道損壞狀況感同身受，因此，縣府要逐步修繕。

鐵馬道是在民國91年以舊鐵道鋪設木棧修築而成，成了民眾重要運動場所，也有不少遊客騎腳踏車或漫步。不過，木棧容易破損，或凹陷浮凸，板與板相接處易產高低落差，民眾不慎踢到，就可能跌倒。

建設處長吳慶榮說，因木棧施作成本昂貴，在有限經費下，先改善鐵花村到新生國中共1.6公里的路段，兼顧民眾使用需求，將分3期施作，工期共180天。

饒慶鈴說，木棧走起來對腳的損傷最小，所以仍將以木棧來全面翻新，維持鐵馬道的特色。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/