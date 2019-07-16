高科大啟用全國首座鐵道機電技術人才培訓基地

2019-07-16 22:35

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄科技大學產業創新園區設置全國首座「前瞻鐵道機電技術人才培訓基地」，佔地約150坪，設有鐵道教育模擬系統、列車路徑設定模擬教學控制台等設備，所有訓練施設皆採鐵道標準規格，是我國首座以鐵道機電為主的教育訓練場域，今天熱鬧揭牌啟用。

高科大一群研究鐵道相關領域教師，集結成立鐵道技術中心，加上高鐵燕巢總機廠鄰近該校第一校區，因此2012年高科大與高鐵簽訂合作備忘錄，合設鐵道設備實驗室，由高鐵提供業師授課與實作場域，校方則就產業議題導入教學及發展產學計畫。

2013年至2019年間，高科大鐵道技術中心協助我國各類鐵道國產化設計及製造，實裝運轉逾100件，包括高鐵、台鐵、捷運系統等零組件，並協助國內鐵道相關公司取得國內專利至少30件，此外，交通部也將於高鐵燕巢總機廠旁設置「國家軌道技術研究暨驗證中心」，連結高鐵和高捷總機廠，形成鐵道產業技術新聚落。

高科大表示，前瞻鐵道機電技術人才培訓基地目前設有鐵道教育模擬系統、列車路徑設定模擬教學控制台、繼電聯鎖訓練系統、自動收費系統、轉轍器教育訓練系統及號誌機教育訓練系統，所有訓練施設皆採鐵道標準規格，提供學生身歷其境的實作與實習場域；其中，鐵道教育模擬系統打造動態鐵道模型場景，配合模擬道岔、軌道電路、號誌顯示等，滿足車站值班員、號誌員、調度員、調車長等相關運輸作業人員的綜合演練實習，提供學生對鐵路現場整體性的認識。

今天的揭牌啟用典禮，台鐵局也將除役的繼電器聯鎖系統、列車路徑設定模擬教學控制台等鐵道周邊設施，贈送給高科大作為教育訓練使用。

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