鐵道迷看過來！「台灣鐵道模型展」頭份開跑

2019-07-22 12:05

［記者鄭名翔／苗栗報導］鐵道迷看過來！苗栗縣頭份市公所迎接暑假，舉辦「台灣鐵道模型展」，於中正館內陳列火車穿梭城市及山水地景的動態模型，並介紹台灣鐵道發展史，還展示許多珍貴的歐洲火車頭模型。頭份市長羅雪珠今早扮成列車長，帶領孩童聆聽導覽、近距離欣賞精緻模型。展期自7月23日至8月12日，歡迎大小朋友及鐵道迷們來大開眼界！

此次展覽由鐵道迷蘇軒宏策展，耗費數天組裝大型地景模型，除了精緻縮小版的城市景觀、另還有田園山水風光，讓復古燃煤火車頭、電氣火車、磁浮列車模型穿梭其中，許多孩子看得目不轉睛，猶如置身於小人國世界；此外現場還展示不同年代、幾已絕版的1：87比例歐洲火車頭，每座造價昂貴，原為私人收藏，此次也難得亮相。

頭份市長羅雪珠今早特地戴上列車長帽，帶領幼兒園孩童走進鐵道世界中，聆聽解說員細數台灣鐵路從早期蒸汽、燃煤推進，演進到現代化的電氣火車發展史；羅雪珠表示，此次展覽不僅趣味十足，更具教育性，非常適合親子們趁暑假期間來增廣見聞，自明日起至8月12日為期21天，歡迎各地鄉親來體驗。

除了鐵道模型展外，公所也邀請台灣首屈一指的偶劇團「精靈劇團」於7月27日晚間帶來精彩的兒童劇「記憶大盜」，除了華麗一比一製作的卡通人偶，也將與超商人氣吉祥物OPEN將同台演出，劇場及模型展皆免費入場，希望讓孩子們拉著父母、阿公阿婆一同來度過難忘盛夏。

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