台鐵砸8千萬改裝被酸「中華民國美學」 學者分析原因

2019-02-22 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵為推廣鐵道觀光，砸下7900萬元升級改裝「環島之星」觀光列車，不僅打造全新座椅及其他設備，更提供貼心的餐飲服務，卻有鐵道迷酸是「中華民國美學的可怕內裝」。對此，有學者分析原因，直言「多少錢做多少事」。

台鐵局預定於今年8月開放觀光列車給外界申請包車，車內裝有卡拉OK、站位吧台等裝備，車廂還以藍色作為座椅主色，希望呈現環島的美麗海景意象。但卻有鐵道迷在臉書「台鐵家族」發文感嘆，深藍座椅搭配星座線條加粉綠色頭巾，「一定要這樣制式的座椅+頭巾才甘願嗎？」

該鐵道迷更痛批：「隔壁車廂的站位吧台，不說還以為是公廁的置物板，不鏽鋼支架就像是廁所裡起身用的扶手」，更批裝設的卡拉OK俗不可耐，「我到底是來看風景還是聽人唱歌？」直言台鐵觀光列車元素、材質放那麼多，不覺得很亂？「簡單來說，就是想到什麼，做什麼。」

對此，曾撰寫過多本鐵道書籍、師大地理系教授洪致文在臉書表示，「不少人懷疑，花了這麼多錢，怎麼弄出來還是這款『中華民國美學的可怕內裝？』其實大家不知道的是，多少錢做多少事啊」。

洪致文指出，這次改裝花錢在於改自動門的無階化，原本的輕量化車頂因為會漏水，因此整個掀掉改成不銹鋼的，由台灣車輛施作。而在這些結構改善後，其實已經沒有太多經費了，所以內裝很多都沿用舊的翻新。

他也強調，至於內部設計，是台鐵主導的，還能要求更多嗎？紅背心都設計成那樣，藍椅子不意外啊！

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