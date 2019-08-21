中秋應景 竹市三庇護工場推禮盒

2019-08-21 19:37

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕中秋佳節將至，新竹市3家庇護工場皆推出伴手禮，包括慢飛兒的咖啡禮盒、喜憨兒的月餅禮盒等，竹夢園希望工坊也推出喜迎中秋淨來滿額送好禮活動。市長林智堅歡迎民眾以行動支持身心障礙者職涯發光，購買響應公益，送禮自用都得意。

勞工處指出，庇護工場針對就業能力不足之身心障礙者提供工作場所，強化庇護就業者工作認知、態度與就業能力，並結合職業重建的專業轉銜規劃，促進庇護員工職涯發展。竹市目前輔導立案的庇護工場有3家，分別是慢飛兒庇護工場、竹夢園希望工坊，以及新竹市喜憨兒烘焙餐廳，市府每年編列約800萬元經費，提供46個職缺給身心障礙者工作。

慢飛兒庇護工場推出的秋節商品百花精品濾掛式咖啡禮盒，愛恆啟能中心創辦人戴耀賽表示，慢飛兒使用的咖啡豆來自公平貿易，讓一杯咖啡擁有支持小農、保護環境、身障就業等三份關懷，是送禮的好選擇。民眾的認購支持，同理到這一群慢飛兒雖然飛得很慢，但透過學習生產技能與就業協助，一樣可以成為社會生產者！而贈送親友，就會將這份心意傳遞下去，就是持續轉動幸福的力量。

「竹夢園希望工坊」為回饋支持者，推出「共賞清淨地球，喜迎中秋淨來」好禮大方送活動，只要消費滿5000元，即贈送精美好禮一份，還可集點大方送。

新竹市喜憨兒烘焙餐廳與喜憨兒基金會，同步推出名插畫家幾米為淡海輕軌創作《閉上眼睛一下下》的限量月餅禮盒。口味多元，有常見的廣式蓮蓉、菠蘿芋頭Q心月餅，還有以紅麴為日式餅皮上色、玫瑰花造型的玫瑰起士，每一口都可以吃到濃濃的起士味，色香味滿分。

慢飛兒庇護工場咖啡訂購專線：03-5366780、03-5366555聯絡人：戴小姐、劉小姐；竹夢園希望工坊喜迎中秋淨來熱線 03-5152464、03-5322886；新竹市喜憨兒烘焙餐廳專線：03-5748134。勞工處歡迎各機關學校及民眾以實際行動支持身心障礙者就業，如需相關諮詢，請洽勞工處就業服務科，電話03- 5324900分機40、20。

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