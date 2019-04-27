寵愛媽咪！桃園市庇護工場禮盒開賣 洗衣、洗車優惠

2019-04-27 23:17

〔記者謝武雄／桃園報導〕母親節將至，桃園市政府為協助庇護工場推銷母親節禮品，今天在蘆竹台茂購物中心辦理聯合促銷記者會，市長鄭文燦親自上場擔任代言人，推銷起庇護工場生產手工餅乾禮盒、母親節蛋糕、新鮮無毒蔬菜、精緻洗衣服務及洗車優惠專案活動，民眾現場消費還享有多重優惠。

勞動局長陳靜航說，庇護工場推出的蛋糕、手工餅乾禮盒等產品，品質都有安全認證，消費者可以安心食用，歡迎至「桃園市身心障礙者庇護商品easy購」網路訂購，另有面額100元的庇護商店優惠好康商品劵，買10張加送2張；樂桃桃汽車美容坊推出消費3次免費洗車1次、消費10次免費打蠟1次優惠，另於10月底前單筆消費滿399元，即可獲得抽獎券，獎品有沖繩台北雙人來回機票、液晶電視、掃地機器人等多項豐富獎品。

鄭文燦致詞時也提到，勞動局為協助身障朋友就業，逐年編列預算輔導設立庇護工場並協助其營運及產品推廣，今年編列預算超過1700萬元，迄今設立7家庇護工場，提供72名身心障礙者工作，今年將在南門公園、勞教大樓等公有基地設立庇護工場，預定再增加2至3家庇護工場，可提供更多身障朋友適性就業。

記者會也同時表揚群環科技、聯強國際、華創車電技術中心等公司，去年採購庇護商品金額超過2000萬元。

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