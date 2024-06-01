「台中超狂媽媽」陳美妃與保全、警方衝突 起因竟是一張小圓桌

陳美妃與年邁保全起衝突並互控打人，引來住戶報警。（民眾提供）

2024/06/01 16:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕被稱「台中超狂媽媽」的陳美妃曾參選台中市長，還連署參選總統，她昨天因涉嫌辱罵警察，與涉嫌打警察的兒子被依妨害公務逮捕，檢方諭知請回，此事件的引火線，是陳美妃質疑大樓社區桌椅擺設位置不當，卻與保全起衝突並互控打人，陳美妃還指控保全打她時，「我用力抵擋，漏尿了」。

依陳美妃自己上傳臉書的影片，陳美妃先是與保全起衝突，保全指控陳持雨傘打人，陳則反控年邁保全用凳子砸她，雙方各執一詞，鄰長排解時，陳美妃質疑鄰長偏袒保全，引來住戶報警，至於陳美妃與保全起衝突之因，是她認為社區大樓1樓的桌椅位置不當。

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陳美妃指稱，1樓大廳保全櫃臺旁，原本放一圓桌，外送員習慣把餐點放置圓桌，但卻有人在圓桌旁各放一張椅子與凳子，社區老人會坐在圓桌旁，外送員不方便把餐點放置圓桌，遂改放大廳的住戶置物櫃，卻又衍生拿取餐點時，會擋住動線，影響居民進出，她主張應該把圓桌移到另一處，保全卻持凳子砸她，「我用力抵擋，漏尿了」、「我也不是隨便給你打」，陳美妃說得很激動，還高聲怒罵保全五字經；年邁的保全反駁說，是陳美妃拿雨傘施暴，他持凳子防衛。

中市警局五分局水湳派出所2名員警抵達，李姓警員請陳美妃到水湳所報案，但陳美妃以夜深為由拒絕，反而要求李員依現行犯逮捕保全，並做好證據保全，避免監視器畫面被銷毀，又與警方起口語爭執，雙方為現行犯的定義互辯，陳美妃質疑警察偏袒維護保全公司，辱罵李員「你可以滾了，因為我們不跟垃圾講話」，「他想紅（李員），他想選在地立委，這個叫做什麼？這種叫做為民服務的垃圾」，警方依妨害公務現行犯逮捕陳美妃時，她還一度高聲尖叫「不要」。

陳美妃與保全、警察起衝突之因，是她主張桌椅擺設位置不當（圖左下方）。（民眾提供）

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