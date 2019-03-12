牧心喜憨兒麵包仿歐式加入洛神蜜餞更具台東味

2019-03-12 11:03

［記者王秀亭／台東報導］牧心智能發展中心烘焙庇護工場近來努力貼近消費市場，不僅推出外皮酥脆、內部鬆軟的農夫系列仿歐式麵包，進一步結合在地食材，以洛神蜜餞、乳酪為內餡，讓喜憨兒製作的麵包更具台東味。

牧心智能發展中心表示，庇護工場是身心障礙者進入一般職場前的輔導訓練場所，適時推出時下受歡迎的烘焙產品，讓他們能熟悉製作流程及產品內容，為未來職業提前做準備，更能快速適應一般競爭性職場。

這幾年歐式麵包興起，但老麵糰偏酸，國人較不適應，牧心遂將老麵糰、新麵糰依一定比例混合，製作仿歐式麵包的農夫系列。

牧心智能發展中心指出，牧心是台東在地的社福機構，研發新款式口味時，試圖讓麵包更具在地特色，洛神是台東農特產之一，洛神蜜餞也廣為運用在烘焙上，利用其微酸果肉，搭上乳酪，作為仿歐式麵包的內餡，加添加蜂蜜，口感意外的恰到好處，推出後就受到消費者喜愛。

牧心表示，繼洛神花農夫乳酪麵包成功後，還要再研發其他食材，包括紅藜、土鳳梨、釋迦等都將嘗試加入麵包中，就是希望透過地農特產的密切結合，讓民眾更認識台東及牧心。

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