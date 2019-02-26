超暖心！志工巧手彩繪 牧心身心障礙學員候車椅變五彩繽紛

2019-02-26 18:46

〔記者王秀亭／台東報導〕牧心智能發展中心學員每天下課後，都會坐在走廊長椅上等候交通車，多數長椅不耐日曬雨淋，變得褪色、老舊，一群愛心志工得知後，特地排假前來協助彩繪，讓候車椅變得五彩繽紛，還隨手在椅子上繪上后羿射日、英文「I LOVE YOU」的小圖，增添身心障礙學員們候車時的趣味。

牧心智能發展中心今天來了一群愛心志工，一早就陪著身心障礙學員們打掃周邊環境，隨後拿起各式油漆，逐一將擺在走廊上的候車椅逐一彩繪。

牧心智能發展中心說，這群志工是台東大潤發志工隊，由員工們自行組成，每個月都會選定一天休假，到縣內各社福機構服務，原本希望透過大賣場員工的協助，整理中心內的二手衣物，並將義賣區打造得更吸引客人，但彩繪候車椅更為迫切，因而一行人打算先完成彩繪工作，再協助整理物資。

7名志工發揮美術長才，在廣場上分工合作彩繪每張椅子，想不到畫得難以罷手，還臨時起意，在椅子上畫上后羿射日等各式圖樣，畫到下午4點左右才大功告成，志工隊員說，一整天沉浸在彩繪的世界裡，一點都不累，反而很療癒！

至於尚未完成的二手物資整理工作，台東大潤發志工隊承諾下個月還要再來，要將義賣區重新整理，盼能吸引更多民眾來尋寶。

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