郭台銘見憨兒 霸氣認購3000盒月餅再捐2輛車

2019-05-16 18:16

［記者王秀亭／台東報導］鴻海董事長郭台銘今天在台東的最後一站，到牧心智能發展中心，品嘗烘焙庇護工場特地為他做的番薯麵包後，原本只是想和「郭董」聊兩句的庇護工廠員工阿龍，脫稿推銷起自家的月餅禮盒，郭台銘豪邁認購6顆裝月餅3000盒外，還答應再捐交通車及麵包車，讓牧心喜出望外，「開心到快哭了」。

牧心智能發展中心為迎接郭台銘到來，知道郭台銘喜歡番薯，特製50個番薯麵包，在庇護工場員工阿家的介紹下，郭台銘吃了一個不過癮，還拿起一個塞進口袋，直說等等車上吃，隨後買下店內所有番薯麵包，更同意牧心麵包坊將此款麵包取名「總裁包」。

庇護工場資深員工阿龍平時就喜歡注意政治新聞，知道郭台銘要來，下班後還留在牧心2個多小時，只為見郭台銘一面，原本打算告訴郭董，知道他愛喝茶、吃炒米粉，一見面竟脫口說出盼能認購他做的月餅，郭台銘反問該認購幾盒，阿龍愣了幾秒回3000盒，郭隨即允諾。

牧心智能發展中心主任許秋霞開心地說，台東相關資源較為缺乏，月餅競爭越來越激烈，這是牧心有史以來最大筆的月餅訂單，會盡力將月餅做到最好。

許秋霞也向郭台銘表示，牧心急需一輛有輪椅升降功能、造價上百萬元的交通車，募了2年遲無下文，載送庇護工廠麵包到偏鄉的麵包車也已十多年，時常故障。

郭台銘知道後當場允諾，幾十分鐘的參訪，送出多項大禮給牧心智能發展中心，董事長李豔菁說，真的出乎意料，也很開心。

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