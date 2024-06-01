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費用比ChatGPT-4低99.8％ 中國AI服務砍價混戰血流成河

字節跳動的「豆包」LLM服務價格，比GPT-4低99.8%。（路透）

字節跳動的「豆包」LLM服務價格，比GPT-4低99.8%。（路透）

2024/06/01 16:59

〔編譯魏國金／台北報導〕在微軟支持的OpenAI推出ChatGPT 18個月以來，中國湧現逾200多個驅動聊天機器人運作的大型語言模型（LLM），這些大大小小的公司全都在搶佔市場，結果引爆血腥的價格割喉戰，對中國許多新創公司恐造成致命傷害。

南華早報報導，近幾週字節跳動、百度、阿里巴巴與騰訊，全都大幅削減其LLM服務的價格，有些服務甚至免費。字節跳動的「豆包」通用板模型pro-32K要價僅為每1000 token費用0.0008元人民幣，比ChatGPT-4的價格低99.8%。

新加坡國立大學計算機科學教授尤洋說，「這就像是劣幣驅逐良幣」；該價格戰顯示，基於模型本身的特點沒有競爭力，因為無法以先前的市場價格吸引客戶。AI公司商湯科技執行長徐立也說，「降價主要的目的是吸引更多客戶，比較像是品牌操作」。

上月中旬，TikTok母公司字節跳動宣布將其「豆包」人工智慧（AI）企業服務大幅降價，1元人民幣可買125萬token，相較之下，需耗費272元人民幣才能買125萬GPT-4 token。

在AI領域，1 token是透過運算，處理數據的基本單位，對於中文LLM而言，1 token基本上等同於1至1.8個漢字。

其他的中國科技巨頭很快做出回應。阿里巴巴率先將其「通義千問」服務降價97%，從每1000 token要價0.02人民幣降至0.0005人民幣，比字節跳動還便宜0.0003人民幣。百度、騰訊與科大訊飛也跟進，甚至砍價幅度更大，一些則提供其較低階的LLM免費。

北京英諾天使基金合夥人王晟說，這種「惡性的」價格競爭正傷害在地的AI新創公司，他指出，「對於LLM的開發，大型科技企業不必然優於新創公司，但他們為搶奪更大市占率的補貼操作，對這些公司卻是非常不利」。

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