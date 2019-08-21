中客一條龍業者傳放無薪假 林佳龍：政府會做後盾

2019-08-21 15:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中國8月1日起停發來台自由行簽證後，今傳出專營中國一條龍團客的業者要放員工無薪假，交通部長林佳龍表示，中客不來、台灣民眾自己來，除要推國旅秋冬遊外，也規劃爭取更多國際觀光客來減少中客衝擊；尤其在這中國企圖用中客操作台灣政治的時刻，政府更要來做業者後盾，當然業者也要做好轉化體質的努力。

林佳龍表示，從中國攬客到來台旅遊、消費過程，全都由一家業者負責的一條龍式服務，風險確實是會比較大，政府這3年來已做許多努力，增加國際觀光客來台人次，將中客占台灣國際旅客比例從40%降至26%，讓國際旅客市場更平均。

另外，為降低中客不來的影響，林佳龍表示，已建議行政院邀集經濟部、財政部、經管會等，共同召開跨部會會議，從紓困、融資、貸款租稅上面來給予協助，讓業者能將危機轉化為興革契機。現在個案發生放無薪假情況，發生原因是過度倚賴中國市場，政府會來關心協助，但業者也要進行調整。

至於旅遊業者建議將秋冬旅遊補助期限，延長至明年春節前，讓業者能度過元旦至春節這段淡季，林佳龍表示，確實很多民眾過完耶誕節、元旦後，在春節前就不太會再出遊，所以交通部原則上是支持延長補助期限；但因為需使用到明年度預算，還須與立法院各政黨來溝通。

對於媒體詢問是否要擔任蔡英文台中競選總部主委，林佳龍表示，他是一個政務官，有責任來支持執政黨，目前經過總統蔡英文競選總部安排，確定是會擔任台中競選總部主任委員，做好執政黨員的角色，全力輔選讓總統蔡英文能連任，國會爭取更多立委席次能夠當選。

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