傻眼！他驚覺小強爬進耳朵 花850元急診醫生竟夾出…

2019-08-20 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕有夠好笑！一名網友在臉書表示，他在睡夢中感覺耳朵癢癢的因此驚醒，直覺有蟲子爬進去，用手機拍照發現有一根「觸角」、以為是蟑螂，讓他嚇得花850元急診就醫，沒想到醫生用夾子夾出的東西，竟然是一根3公分的頭髮，讓他傻眼直呼：「天啊～這根頭髮花了850元的急診掛號！」

一名網友在臉書「爆怨公社」發文說，「睡夢之中感覺到左耳搔癢，立馬驚嚇起來用棉花棒，怎知道棉花棒一進入耳朵，我的耳朵就一直有喳喳的聲音，我感覺是蟲子在耳朵飛，拿了手機拍照卻看到一根觸角，我的天啊！我的耳朵竟然有小強」。

這名網友說，他立刻上網查詢發現，確實有很多人發生蟑螂爬進耳朵的情況，讓他更確定蟑螂爬進他的耳朵，他想用趨光性把蟑螂引出來，30分過去仍徒勞無功，「我很擔心蟑螂會啃食我的耳膜，立刻起身到醫院掛了急診」。

網友到醫院後，醫生向他詢問：「你怎麼確定耳朵有東西呢？」他回：「因為我感覺牠一直在動」，醫生拿了耳朵放大鏡一看沒有發現任何異物，網友立刻回，「耳朵外面有一根觸角」，沒想到醫生用夾子夾出一根3公分的頭髮，「觸角」只是頭髮根本不是小強！這情況也網友傻眼直呼「天啊～這根頭髮花了850元的急診掛號！」還說頓時覺得自己超白痴的。

其他網友見狀笑翻，留言「哈哈哈哈哈，抱歉，我笑了」、「當作花850買心安 值得啦」、「很想知道醫生後來的反應」、「一根毛850，那你是大富豪了」、「快笑死 天阿 太可愛了吧」。

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