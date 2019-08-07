蟑螂機器人研發成功！ 可承重60公斤 將用於地震搜索

2019-08-07 00:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）上月31日研發出一款大小如蟑螂般的機器人，重不到0.1公克，卻能乘載60公斤的壓力，就算被一個成年人踩也不會壞，由於蟑螂機器人體積小，研究人員希望未來能用於搜索和救援任務。

綜合外媒報導，「蟑螂機器人」的研究論文上月發表於《科學機器人》（Science Robotics）雜誌，加州柏克萊分校研發團隊指出，新款微型機器人不僅強度高，體積小，而且移動速度很快，由於具有堅固又敏捷的特性。「蟑螂機器人」非常適合運用在搜索和救援。研究人員、機械工程教授林立偉（Liwei Lin）解釋，昆蟲級機器人大部分都很脆弱，被踩到會整個壞掉，但蟑螂機器人使用了具有彈性又輕薄的材質製作，就算人被踩到也能繼續運作。

共同研究人員吳義川（Yichuan Wu）說，發生地震後，一般機器人和救難犬很難在殘屋碎瓦中進行搜救任務，這就是他們研究「蟑螂機器人」的初衷。

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