太平長龍路坍方 暫維持單線通行

2019-08-20 14:17

〔記者陳建志／台中報導〕連接台中太平區和南投國姓鄉的長龍路，昨天晚上10點左右，因連日大雨造成邊坡大量土石崩落，佔據車道導致雙向交通中斷，市府建設局獲報，立刻出動機具到場，先將土石撥到一側，維持單側通行，今天並出動破壞機具將大石塊擊碎運走，不過因山坡仍有土石崩落的疑慮，將封閉一側道路，維持單線通行。

市府建設局長陳大田表示，連日豪雨造成台中山區多處道路坍方、土石崩落的情況，其中太平區市府管養的長龍路、竹村路及北田路就有7處土石崩落狀況，市府在接獲通報後，都迅速派員搶通。

昨晚10點左右，太平東汴里長呂坤龍通報，距離太平區長龍路4段25巷約50公尺處出現山崩，大量的土石佔據路面，導致雙向交通中斷，所幸未造成人車傷亡，立刻調派機具到場將土石集中到一側，維持單線通行。

今天上午，建設局第四工程隊繼續調派大型機具到場，將掉落的大石塊擊碎後運走，因現場邊坡土石仍有崩落的危險，市府將繼續封閉一側道路，維持單線通行，也呼籲民眾通過該路段時小心。

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