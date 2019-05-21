太平長龍路豪雨坍方 年底才能恢復雙向通車

2019-05-21 18:47

〔記者陳建志／台中報導〕台中昨天降下暴雨，太平區長龍路4段靠近中埔7號橋前的路基，因大雨沖刷坍方，市府獲報趕緊圍上交通錐，目前維持單線通車，因需等天氣轉好後，才能重新打鋼軌樁穩固地基，市府建設局預估年底才能完工，建議通往南投國姓的用路人，還未恢復雙向通車前，最好改道通行。

台中昨天早上11點左右開始降下大雨，因雨勢實在太大，不但市區多處淹水，烏日還因中興抽水站抽水不及溢流，造成附近成水鄉澤國，還有20多位工廠工人受困。

太平區通往南投國姓的長龍路4段，因昨天雨勢太大，在靠近中埔7號橋前的一處路基，因不堪暴雨沖刷流失，造成往南投方向約2、30公尺的路面整個坍方下陷，東汴里長呂坤龍發現趕緊跟公所通報。

市府建設局表示，目前該處還能維持單線通車，已在坍方路段四周圍上交通錐，提醒民眾行經該路段要減速慢行，因路基整個坍方，需等天氣放晴後才能打鋼軌樁穩固路基進行修復，預計要今年12月底才能全部完工。

市府建設局並建議還未修復期間，前往南投的用路人，若開汽車可改走台74線往國道3號再接國道6號，機車族則可改走台63線（中投公路）的平面道路，再銜接台14線。

市議員張玉嬿表示，長龍路除了是台中和南投的聯絡道，也是太平山區民眾和果農運輸的重要通道，要求市府在兼顧工程品質下，能縮短修復時間，降低對用路人的影響。

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