大雨沖刷 南庄苗21線、124縣道崩塌封閉

2019-08-11 15:19

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕強颱過境，苗栗縣南庄鄉124縣道26.6公里處大量土石崩落掩埋路面，苗栗縣政府工務處緊急封路並派機具進場清除，但因土石持續滑落，經評估最快週二才能搶通，另，東河村苗21線11.7公里處地基遭掏空，一半道路崩落溪谷，且仍持續坍塌中，縣府已封閉通行，預計週二進行加固工程，1週後開放單線通行。

颱風「利奇馬」掃過北台灣，苗栗山區連日豪大雨，南庄鄉重要聯外道路124縣道鄰近獅山牌樓的22.6公里處，今凌晨大量土石崩落，坍方面積約1/3座籃球場大小，高達5公尺，警消連夜封閉雙向車道，所幸當時無人經過，未造成傷亡。

而苗21線11.7公里處也因大雨沖刷，導致地基掏空，道路大規模塌陷，約4公尺寬的柏油路面滾落50公尺深谷，路面出現怵目驚心的大凹洞，但因是通往鹿山、鹿湖的重要通道，仍有人車冒險沿山壁通行，然而崩坍情況仍在持續，南庄鄉公所今早緊急封路，並疏散山上遊客。

苗縣府工務處長古明弘表示，今早先派員進駐124縣道清理土石，試圖盡早搶通，但由於碎石仍不斷崩落，仍有安全疑慮，因此仍維持封閉，預計最快週二搶通。

而苗21線的大規模坍方，古明弘說，目前請公所及警方封閉道路、維持交管，今、明兩天將派廠商到場現勘，研擬合適工法進行加固，避免現有道路持續塌陷，預計1週後恢復單線通行，後續則將向中央爭取災後復建工程經費，盡速修繕毀損路面，保障山區行車安全。

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