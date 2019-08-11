高雄豪雨成災》桃源4社聯絡道嚴重塌陷交通中斷

2019-08-11 11:32

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄桃源山區連日豪大雨不斷，四社聯絡道路今天凌晨傳出嚴重塌陷，勤和里第5鄰20多戶居民交通暫時中斷，桃源區公所表示，目前機具已在現場待命，等雨勢稍歇即進行搶通作業，另台20線90.5公里土石崩落昨下午已搶通。

桃源區公所表示，四社聯絡道塌陷處長約40米、寬10米，今天上午發現後，已緊急封閉現場，受影響的有勤和里第5鄰20多戶居民，由於目前山上還在下大雨，機具已抵達現場待命，等雨勢稍歇即進行搶通作業，另台20線90.5公里土石崩落昨下午已搶通。

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