宜縣農業受害蟲侵擾 縣府籲農民攜手防治

2019-08-16 15:03

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府近期監測農業害蟲數量，發現果實蠅、瓜實蠅、斜紋夜蛾及甜菜夜蛾等害蟲數量，在壯圍、三星及頭城等農業鄉鎮，已亮起需要預警的藍色燈號，其中，頭城因受果實蠅侵擾，更亮起需要啟動防治的紅色燈號；縣府農業處指出，呼籲農民與縣府攜手合作，共同防治農業害蟲。

農作物害蟲依照調查數量，分有紅、黃、藍及綠等4種燈號，紅燈代表害蟲成蟲數達1025隻以上，需要啟動防制作為，黃燈則代表成蟲數介於257隻至1024隻之間，達到警戒標準，藍燈則代表成蟲數介於65隻至256隻之間，達到預警標準，綠燈則代表成蟲數在65隻以下。

根據縣府的監測，8月上旬，頭城鎮農田的果實蠅亮起紅燈警示，羅東鎮員山鄉與三星鄉亮起藍燈警示；瓜實蠅部分，壯圍鄉亮起黃燈警示，礁溪鄉則亮起藍燈警示。斜紋夜蛾部分，宜蘭市、三星鄉與壯圍鄉亮起黃燈警示，員山鄉亮起紅燈警示；甜菜夜蛾部分，壯圍及三星鄉亮起黃燈警示。

縣府動植物防疫所指出，只要農業害蟲數量亮起藍燈警示，就會建議農民注意，要解決果實蠅及瓜實蠅問題，除建議農民頻繁撿拾落果，也可以靠掛幼蟲盒及套袋，來減少害蟲數量，至於斜紋夜蛾及甜菜夜蛾，則有掛幼蟲盒、噴灑蘇力菌及翻耕等方式防治。

動植物防疫所表示，如亮起紅燈警示，農民可能就要對農田進行大規模化學噴藥，還是呼籲農民配合縣府，做好農業害蟲防治工作。

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