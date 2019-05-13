非洲豬瘟後是秋行軍蟲 中國3個月淪陷12省市 恐飛越台灣海峽

2019-05-13 20:12

〔記者簡惠茹／台北報導〕中國農業近日禍不單行，不但非洲豬瘟疫情未解，近日更傳出爆發秋行軍蟲，1月份在雲南發現後，3個月的時間已經擴及11個省分及重慶市，中國禾本科植物例如玉米都受到衝擊，擴散速度相當快，防檢局長馮海東表示，根據研究順著氣流秋行軍蟲可飛250公里，6月中旬後氣流影響，台灣面臨挑戰。

秋行軍蟲（Fall armyworm （FAW），Spodoptera frugiperda）是聯合國糧農組織（FAO）全球預警的重要農業害蟲，遷移能力強且寄主範圍廣，我國並無發生紀錄，一旦入侵將造成農業重大損失，農委會今下午召開記者會說明對應防疫措施，防檢局表示，為防堵該蟲傳入，已啟動各項防檢疫措施。

「飛行距離遠、繁殖力驚人。」防檢局局長馮海東表示，美國研究指出，秋行軍蟲一晚就能飛好幾百公里，如果順著氣流走，曾有飛到距離岸邊250公里之遠的海上，如果在中國族群累積數量到一定程度，就可能往外遷移，不只金門、馬祖有，台灣本島都有機會飛達，而秋行軍蟲的壽命平均是2周，每次會產卵100多顆，根據研究雌蟲一生可產卵1千5百至2千顆，一年可生出10多個世代，繁殖速度快且數量驚人。

馮海東表示，台灣目前比較危險的是作物包含玉米、高粱等，但秋行軍蟲在食物缺乏時，也會吃其他作物，甚至連雜草都吃，由於過去台灣並沒有此蟲出現的紀錄，暫時無法確認台灣有沒有天敵，不過針對和秋行軍蟲同樣的夜蛾科，台灣有對應的農藥等防治方法。

防檢局表示，秋行軍蟲為害寄主植物範圍包含76科，353種，主要為害玉米、水稻及高粱、棉花、十字花科、葫蘆科、茄科等經濟作物，原分布於美洲熱帶和亞熱帶地區，2016年該蟲傳入非洲後，於2018年迅速蔓延至亞洲的葉門、印度、孟加拉、緬甸、泰國、斯里蘭卡，去年至中國雲南、廣西、廣東、海南、福建、浙江等11省及重慶市。

防檢局指出，為防範秋行軍蟲入侵，危及我國農業安全，該蟲已列屬我國檢疫有害生物，輸入貨物檢疫如有發現，依規定須經檢疫處理，確定完全滅除後，始得輸入。

防檢局已採行下列各項防檢疫措施，防檢局指出，持續檢疫把關，加強來自疫區寄主植物種苗、農產品以及其載運工具檢疫檢查；加強高風險貨櫃或途經高風險區之貨櫃抽檢及巡查；請進口商要求出口方落實貨櫃及包裝清潔；籲請郵輪、航運及船運公司確實清潔貨艙及貨櫃；貨櫃場加強巡查所有貨櫃，如有發現應即通報。

防檢局指出，強化邊境與國內偵察，請農委會試驗改良場所加強偵察調查；另秋行軍蟲成熟幼蟲的頭殼可見一黃色倒Y狀紋路，幼蟲背部各體節具梯形狀分布之4個斑點，相關辨識特徵宣傳摺頁將分送農民與業者，第一時間掌握可能疫情；又因該蟲藉由氣流助飛傳播來台高風險時間可能在6月中旬後，將優先於離島及台灣本島重要寄主產區以及各港口機場布設偵測點偵察，以利預警防治。

防檢局強調，秋行軍蟲為國際間重要的農業害蟲，一旦入侵我國，將對相關作物生產造成影響，防檢局呼籲相關業者與農民配合政府各項防檢疫措施，如果有發現該蟲，請立即通報防檢局專線0800-039-131，以採行警急應變措施。

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