也是黑韓？天熱腋下老是濕一片 食藥署打廣告介紹止汗劑

2019-08-15 20:36

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部食藥署最近在臉書強打廣告，宣導如何正確使用止汗劑與除臭劑；不過，有網友覺得奇怪，最容易聯想到會有這個困擾的應該就是國民黨總統參選人韓國瑜，經常在公開活動中腋下濕透，難道食藥署的宣傳也是衝著韓國瑜來？

韓國瑜造勢、演講在講台上常常聲嘶力竭，鏡頭常拍到腋下濕了一大片極為顯眼，讓人不注意都不行；有網友意外發現食藥署最近在臉書投放廣告，有明顯的「贊助」字樣，且是止汗劑的宣傳說明，告知民眾如何正確使用止汗劑才能避免腋下濕一片。

食藥署指出，天氣炎熱、許多人狂噴汗，特別是腋下更易出汗，許多人為防腋下濕一片，出門前都會噴止汗劑，不過如何使用才有效果？最佳使用止汗劑的時機是「晚上睡覺前」，因沒有活動較不易出汗，效果能維持到第二天。

人體的汗腺會產生汗液，分泌到皮膚表面排出，比較大的汗腺分布在腋窩、 肛門等處，所分泌的汗液呈弱鹼性，因為含有蛋白質成分，在體表經過細菌的分解，容易產生不好聞的味道。

食藥署否認這些廣告是針對韓國瑜，強調這是過去針對網路謠言提供的澄清，目前針對網路上流傳錯誤的食品、藥物常識，也都持續加強宣導，反覆宣傳正確資訊，希望民眾不要被誤導。

食藥署指出，止汗劑的功能是以鋁鹽膠狀物質將汗管暫時堵塞，以達到減少排汗的目的，它屬於含藥化妝品，必須經過衛福部核准並領有許可證才能販售，所以購買時，要認清外包裝的字號，才不會買到不合格的商品。

食藥署也提醒，市面上很多商品是止汗劑和除臭劑混合的，若想確認是否有止汗成分，就要看成分列表中是否有「鋁鹽」。

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