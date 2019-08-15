峇里島麻將照一定要專業相機？攝影愛好者打臉韓國瑜

2019-08-15 19:44

〔記者張議晨／宜蘭報導〕高雄市長韓國瑜在峇里島打麻將畫面曝光，受訪卻說照片是「專業相機」拍的；但有攝影專家依照片景深及爆料的高雄市議員林智鴻臉書照片比例，直接解答「照片很明顯就是手機拍的」、「這不用原檔就看得出來！」

這張在峇里島打麻將的照片，因為韓國瑜一句「國家機器介入」、「專業相機拍的」，引起攝影愛好者討論。今有攝影專家，根據圖片顯示的照片比例為4:3研判，該張麻將照並不如韓國瑜所說的「專業相機」，而是手機所拍。

不具名的攝影專家指出，目前主流專業相機，因為廣角需求等，照片預設比例都是以呈現最高畫素的3:2為主；但多數手機大廠比例多以4:3或是16:9為主流，林智鴻說照片為三星S9手機所拍，S9預設照片比例正好就是4比3。

該專家指出，雖然可經由後製將3比2照片裁切成4比3，「但這樣做能幹嘛？也沒有意義」，認為照片雖然非原檔，但應未經過剪裁、修圖等處理。

除了照片比例外，他也分析該張照片的景深，這名攝影專家舉例，照片前方正好有藍色長條物體，理論上，使用一般焦距或長鏡頭專業相機，若直接對焦到打麻將的人，該長條物會因為在焦點外，因此會很模糊，但很明顯這個長條物「並沒有這類景深效果」。

另位專家、專業相片沖洗業者江柏毅也說，照片4人都位在同一對焦平面上，若是相機所拍，要呈現這類效果，光圈必須縮到很小，但現場光源很弱，「進光量本來就較小，縮小光圈沒有幫助」。

江柏毅根據解析度、景深來判斷，推測該張照片應是在不遠距離，利用手機光學變焦後，拍下這張照片。江柏毅說，若真的用專業相機，主體絕對比這張照片漂亮，這是很明顯就能看出來的差距。

另名攝影專家補充，這張照片並沒有長焦距鏡頭特有的「壓縮效果」，如果使用專業相機介於一般焦距的鏡頭，因為專業相機片幅大，所呈現的前景會較為模糊，但這張照片因為景深長，很明顯是小型感光元件、也就是手機拍照的特點。

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