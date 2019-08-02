食藥署拖了2年才公布...日核災區食品「風險低到可忽略」

2019-08-02 23:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署本月1日在官網釋出「核災區食品人體健康風險評估」和「赴日取樣檢驗報告」，在「健康風險評估」報告中，對於開放日本核災區食品的健康風險討論，學者專家結論是「風險低於10萬分之1」、「低到可忽略」。

這份「受核事故影響食品之人體健康風險評估」由慈濟大學、台大醫院和台大公衛學院共同研究，以日本政府檢驗該國食品共54萬多份檢驗結果當資料庫，來評估若我國開放日本食品全面進口，對國人健康造成的可能危害。

研究結論指出，就算開放所有日本食品進口，97.5％以上的台灣人受到的額外輻射暴露頂多在千分之一到萬分之一毫西弗；根據各研究文獻指出，世界平均日常生活的平均背景輻射就已達2.4毫西弗，代表食品中的輻射「完全可以忽略」。

結論也指出，若自日本進口所有縣的所有食品品項、並且忽略除污與放射核種的自然衰變、污染程度都不會改變的情況下，「一生中可能因食品致癌的健康風險不會高過10萬分之1」。

研究主持人、慈濟大學副教授謝婉華受訪時指出，根據所有已知的資料來看，開放日本食品的而可能有的輻射、健康風險「低到可以忽略」。

自2011年日本發生311核災後，我國禁止包括福島、茨城、櫪木、群馬、千葉五縣生產的所有食品進口台灣，去年還針對核災區食品是否開放公投，結果多數民眾反對開放，衍伸台灣和日本在貿易關係的緊張。

這份報告在2017年已完成，並交由食藥署和衛福部，明明趕得上去年底公投前公開結果，告知民眾日本食品幾乎無危害健康的風險，但食藥署卻遲至本月才悄悄放在官方網站上。

食藥署食品組副組長魏任廷說，評估報告完成後還需通過衛福部和食藥署的風險評估諮議會，相關行政程序完成後，當時已經接近去年底的公投，因時機點敏感、且怕影響行政中立，因此延後公開。

魏任廷說，公投結果已經確定民眾仍反對開放日本核災區食品，政府須尊重公投結果，兩年內維持不開放的決定。

另外，食藥署去年底也首次委託台大研究團隊赴日採樣核災區食品檢驗，301個高風險食品檢體採樣結果也「通通合格」，符合我國食品輻射檢驗標準，這份「赴日取樣檢驗報告」同樣在本月放上食藥署官方網站。

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