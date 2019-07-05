天熱狂用止汗劑！食藥署：正確的使用時間是「睡前」

2019-07-05 16:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕天氣炎熱，許多人出門前會在腋下塗抹止汗劑，不過食藥署指出，止汗劑的功能是以鋁鹽膠狀物質將汗管暫時堵塞來減少排汗，最佳使用時機是「晚上睡覺前」，因沒有活動較不易出汗，效果能維持到第二天。

食藥署在「食藥署好文網」撰文指出，止汗劑的功能是以鋁鹽膠狀物質將汗管暫時堵塞，以達到減少排汗的目的，它屬於含藥化粧品，必須經過衛福部核准並領有許可證才能販售，所以購買時要認清外包裝的字號，才不會買到不合格的商品。

人體的汗腺會產生汗液，分泌到皮膚表面排出，比較大的汗腺分布在腋窩、 肛門等處，所分泌的汗液呈弱鹼性，因為含有蛋白質成分，在體表經過細菌的分解，容易產生不好聞的味道。

食藥署提醒，止汗劑不需要像防曬劑一樣每隔一段時間就要塗抹，而且白天容易出汗，塗抹的效果也不佳，最好的使用時機是在「晚上睡覺前」，因為一整天的活動停止，比較不容易出汗，使用的效果可以維持到第二天。

市面上很多商品是止汗劑和除臭劑混合的，若想確認是否有止汗成分，就要看成分列表中是否有「鋁鹽」。

食藥署也提醒，當皮膚有傷口或除毛刮毛、或者大量流汗後，皮膚未完全乾燥時不要使用；而且只能用於局部，例如腋下，因為它與一般的化粧品或防曬劑不同，如果過量使用，容易刺激皮膚。

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