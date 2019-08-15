森永牛奶糖有奶！食藥署搞烏龍拒道歉

2019-08-15 14:04

〔記者吳亮儀／台北報導〕食品藥物管理署昨天在官方網站上公布中元節食品稽查結果，其中森永牛奶糖被列為不合格、疑似沒有奶類成分；食藥署昨晚再與台北市衛生局確認，確定業者有使用乳清粉和脫脂奶粉，因此將森永改列「合格」，食藥署稱「相信公司商譽不會受影響」，拒絕向業者道歉。

森永牛奶糖疑似沒牛奶一事鬧出大烏龍，許多民眾紛紛詢問業者到底有沒有牛奶，影響商譽；食藥署北區管理中心副主任鄭維智今天受訪時表示，這波中元節稽查專案中，森永牛奶糖雖然在公告的「real-time PCR」檢驗結果是陰性，但北市衛生局檢驗結果顯示牛奶糖產品的確含有奶粉、煉乳、乳清蛋白等乳製品，食藥署收到公文後，第一時間就將產品從不合格清單移除。

鄭維智說，食藥署站在消費者立場趕在中元節前公佈稽查結果，「公告的檢驗方法本來就有但書，因都需搭配查核才能確認，檢驗結果合格就更正資訊，不合格就裁處」。

鄭維智說，現在不合格名單已撤除森永，辯稱「相信公司商譽不會受影響。」食藥署也拒絕向業者道歉。

許多單位昨天也指出，許多商品的檢驗方式各有其限制，不適合的檢驗方式當然會有不正確的結果，食藥署用錯的檢驗方式檢驗經高度加工過的牛奶糖，就會出現錯的結果。

食藥署研檢組組長王德源說，「real-time PCR」用在「葷食」的檢驗，適用於鴨血、肉乾等加工程序比較單純的食品上，看其中是否有摻雜不同種類肉品，但產品若經高度加工，DNA會因核酸裂解，讓檢驗結果為陰性，因此一定要搭配第一線結果做確認。

他強調，檢驗方式沒問題，但這類高溫加工的產品中，檢驗試劑會失靈，最後仍須回到源頭端查核才能完整確認結果。

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