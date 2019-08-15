明年19項國考日期出爐 高普考7/10登場

2019-08-15 19:53

〔記者劉力仁／台北報導〕明年（109年）各項國家考試日期今天出爐，考選部預定舉辦19項次考試，包括公務人員考試9次、專技人員考試9次、公務人員與專技人員考試（司法官及律師考試）合併1次；考生數最多的公務人員高等考試三級考試暨普通考試，第一試筆試訂於7月10日（週五） 至14日（週二），第二試口試10月18日（週日）舉行。

考選部表示，109年公務人員初等考試原預定考試日期為109年1月4日（星期六），因與全國高級中等學校調整上課日重疊，考選部與教育部協調後，將考試日期調整為109年1月5日（星期日）。

為避免與第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉日（109年1月11日）及大學學科能力測驗（109年1月17至18日）重疊，「109年第一次專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試」及「109年第一次專門職業及技術人員高等考試中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試」安排於109年2月7日至9日、以及109年2月15日至16日舉行。

專技驗光人員特考明年最後一年舉辦，將於6月初及11月下旬各舉辦1次。109年公務人員初等考試、109年特種考試交通事業鐵路人員佐級考試及109年特種考試地方政府公務人員五等考試賡續採一梯次舉行。

考選部表示，有關109年度各項考試期日計畫表已登載於考選部全球資訊網/應考人專區/考試資訊（考試期日計畫表） ，有意加入公職行列或取得專業證照之民眾可逕上網頁查詢，及早規劃、準備考試事宜。

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