配合公務人員職組暨職系調整 明年高普考刪除16類科

2019-07-11 17:01

〔記者劉力仁／台北報導〕配合公務人員職組暨職系調整，考試院院會今日通過，修正將公務人員高考三級考試122個類科修正為113個，普通考試78個類科修正為71個，共刪除16類科，自明年（109）1月16日施行，明年高普考試開始適用。

為使政府機關人才培育及人力運用更具彈性，考試院今年（108）1月16日修正發布「職組暨職系名稱一覽表」、「職系說明書」，109年1月16日施行，公務人員職系由現行96個調整為57個。

由於考試類科設置於職系下，考試院表示，依職組暨職系調整情形，將現行高考三級考試122個類科修正為113個，刪除宗教行政、技職教育行政、消費者保護、公產管理、醫務管理、企業管理、海洋資源、生物多樣性及商品檢驗等9個類科；普通考試78個類科修正為71個，刪除宗教行政、技職教育行政、審計、公產管理、企業管理、海洋資源及地質等7個類科。

另高考三級財務審計類科與績效審計類科從110年1月1日起合併為審計類科，應試專業科目包括審計學（包括政府審計）、財務行政、審計應用法規（包括預算法、會計法、決算法、審計法及政府採購法）、公共政策、經濟學與成本效益分析、公共管理等，並於當年舉辦的公務人員高等考試三級考試開始適用。

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