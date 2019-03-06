這位子「文昌」很盛 6公務員考試都如願

2019-03-06 17:43

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府新聞局聯繫科有個「文昌」很盛的座位，無縫接軌連續坐了6個人，個個考試都一舉上榜，包括剛通過地方特考的「助理員」王文昕，「文昌位發威」之名不脛而走，座位上擺滿同仁恭賀的便利貼，還有家有考生的人說，「位子可不可以借我女兒坐」。

這個座位上連續上榜的6個人，最早的是現任股長雷思庭，104年8月11日到任時是約僱人員，後來高中一般民政高考，分發到土城區公所服務8個月，又調回新聞局。

雷思庭之後，這個位子換「書記」田夢蕾，參加原住民特考，考上辦事員，調回家鄉服務；接著來的職務代理人李宥萱到任時已經參加郵局特考等放榜中，兩個月後放榜，也是榜上有名。

同一個座位連續3個人考試上榜，開始有人議論紛紛，認為這位子文昌盛；後來又來了職務代理人陳紹順，之前幾次考試都沒考上，坐到這位子後參加桃園大眾捷運公司招考，準備時間雖不長，還是順利上榜，「文昌位」的名聲開始傳開。

去年到今年，接棒坐這位子的陳郁婷本來是約僱人員，也順利通過普考；最近放榜的地方特考，位子上的王文昕不僅考上，還是榜首，讓同仁大讚「文昌位超狂」。

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