高砂義勇隊戰死南洋 所屬日章旗流落70年後歸台

2019-08-14 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋戰爭期間，許多美軍從戰死的日軍身上取得旗幟等物品，成為士兵們的戰利品，近期在協助歸還日軍遺物的美國非營利組織「盂蘭盆社」（OBON Society）幫助下，有越來越多的遺物得以重回士兵遺族的手中，一面日章旗被鑑定為台灣人所有，在有心人士幫助下，這面旗幟將回台與家人重逢。

據《中央社》報導，一面寫著「深山金夫」的日章旗，由一名參與太平洋戰爭的美軍士兵從戰場上帶回，該名美軍士兵的後代近期將旗幟捐給「盂蘭盆社」，希望找到這面旗的所有人，根據旗面上所寫的字，研判是台灣的原住民部隊「高砂義勇隊」，所有，便委託王宗楠幫忙找遺族。

王宗楠與日籍友人永山英樹根據旗面上訊息，協力對比片假名、地名及日治時期的地址，推測出主人是住在秀林鄉富世村的太魯閣族人，接著透過網路、電話尋人，最後在花蓮富世村終於找到旗子主人的許姓女兒，她現年已高齡86歲。

許奶奶回憶，父親出征時，她才8歲，只知道父親被派去南洋參戰後，在新幾內亞戰死，家人間很少再提及這段歷史，考量自己年事已高，決定將這面旗子捐贈給高雄戰爭與和平紀念公園主題館。

王宗楠說，這面日章旗預計9月歸還台灣，會直接由盂蘭盆社代為捐贈給高雄戰爭與和平紀念公園主題館，這也是他協助歸回的第2面日章旗。

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