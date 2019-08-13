雨還要下！週三中南部清晨短時強降雨 北北桃留意高溫

2019-08-13 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕今天深夜（13日）至明天清晨（14日），中南部仍易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生機率，到白天才會稍緩，請民眾多加留意，而其他地區白天大致上是多雲時晴的天氣型態。

中央氣象局預報，明天持續受西南風影響，中南部有短暫陣雨或雷雨，易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率；東南部及澎湖有局部短暫陣雨；其他地區及金門、馬祖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。提醒適逢大潮期間，低窪地區應慎防積淹水，由於連日降雨，前往中南部山區請留意坍方、落石等現象。

天氣風險公司指出，預計週四（15日）開始，台灣附近的西南風將有明顯增強趨勢，屆時西半部近山地區須留意降雨狀況，可能出現長延時降雨及短延時強降雨，提醒民眾在天候不佳時，避免到山區及河川下游進行戶外活動，預計類似的天氣型態至少影響到週末。

溫度方面，明天白天各地高溫約31度至35度，低溫約25度至28度。其中，氣象局針對明日台北市、新北市及桃園市發布高溫警報，高溫恐突破36度。

紫外線方面，明天台東縣達危險級；台中市達高量級；其他縣市達過量級。

空氣品質方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東及澎湖以「良好」等級為主；北部及馬祖、金門為「普通」等級。

氣象局也提醒，明天北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，其中東北角海邊容易有突發性大浪發生，海邊活動請注意安全。

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