豪雨應變受質疑 中市樂成宮普度法會盧秀燕這樣說...

2019-08-13 15:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市「旱溪媽祖」樂成宮，今天舉辦普度法會，台中市長盧秀燕致詞時，在祈求市政順利之外，還特別祈求風調雨順，可能是這次豪雨造成中市多處淹水，包括是否放假、勘災等應變措施，受到市民質疑，她話題圍繞在水災防治上，她說，利奇馬颱風日前雖已遠離，引進西南氣流帶來豪雨，造成多處道路積淹水，她今天（13日）上午到各區巡視，目前無重大災情傳出，仍會繼續繃緊以備應變。

樂成宮今年普度法會共有3200桌，為期共3天，今天是開香典禮，董事長郭松益表示，信徒捐出1000多桌的供品，幫助弱勢族群，包括辦理長照的單位與鄰里關懷據點，希望藉由拋磚引玉，讓社會各界持續挹注愛心。

盧秀燕則說，樂成宮媽祖為當地信仰中心，媽祖的慈悲心，長期以來保佑當地平安順遂，現正值七月，希望藉由普度祖先、過世的親人及好兄弟，讓未來一年台中市政平安順利。

她進一步提到，利奇馬颱風日前雖已遠離，然引進西南氣流帶來豪雨，造成多處道路積淹水，她今早至各區巡視，目前無重大災情傳出，仍會繼續繃緊以備應變；同時要求各相關局處持續待命，隨時投入緊急救災，保障民眾安全，近日天氣尚不穩定，台中市全區整天都恐有陣雨發生，提醒民眾小心戒備。

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