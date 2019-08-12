竹南祭2教育福利政策 補助萬名學童2千、11校裝冷氣

2019-08-12 19:58

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮長方進興宣布，將編列2000萬教育基金，依鎮內各幼兒園及國小所提出的需求予以補助，鎮內近1萬名學童將受惠；此外，公所也預計分3年編列預算，首年提撥1500萬，供鎮內3所國中、8所國小裝設冷氣，2項福利政策最快明年新學期上路。

竹南鎮為苗栗第三大城，隨著苗栗市公所祭出補助營養午餐半價、頭份市公所補助國中、小學裝設冷氣，竹南鎮公所也祭出教育福利，預計一口氣編列3500萬元，用於裝設冷氣及支應各校雜支的教育基金。

方進興表示，目前公所賸餘經費約3億多元，原擬編列2000萬協助支應學生營養午餐，但因低收入家庭原就有補助，因此將經費改為教育基金，由鎮內34間幼兒園及國小提出雜支需求，如書本費、課後班等，平均每名學生每學期可獲2000元補貼。

此外，夏日溽暑讓師生們學習大受影響，方進興說，已初步請各校彙整冷氣需求，限定以一般教室及頂樓、西曬嚴重教室優先，再請各校提報統計。

方進興指出，擬分3年編列，首年提撥1500萬元，為各校添購冷氣；而2項教育福利政策預計最快明年寒假後的新學期上路。

竹南基層教育工作者則對2項政策大喊有感，尤其冷氣可大幅提升教學品質，教育基金部分不侷限特定項目，讓各校彙整所需資源，運用於補助學生書本費等，可減輕家長經濟負擔。

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