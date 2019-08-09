抗高溫空污 高雄34校將裝冷氣、空氣清淨機

2019-08-09 18:46

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市鄰近工業區500公尺內的34間國中小及高中，將於9月底新學期期間陸續裝設冷氣、空氣清淨機，盼改善氣溫及空氣品質；教育局估計，總預算2.7億元，採先工業區、後市區原則，目標是市區350多間三級學校多數裝設。

除了裝設「雙機」，高雄市成功特殊教育學校（成功特校）、仁武幼兒園今天（9日）獲民間企業樂奇電器、海博特公司捐贈50台新風機，裝設於天花板搭配冷氣使用，讓幼童與身障學生在適溫及良好空氣品質教室上課。

教育局專委劉靜文、樂奇電器總經理張青令及海博特總經理張簡慶賓出席捐贈儀式，聽取廠商說明新風機功效，風機引入凈化後室外空氣，擠出室內PM2.5、二氧化碳及甲醛等致癌物，簡單說為「換氣」，視空間大小調整換氣次數。

成功特校受贈天花板型新風機43台，另教育局補助落地型空氣清淨機24台；校長蔡鴻文說，特校學生學齡自小學、國中至高職，14班學生數約120人，上任即積極爭取補助，教室、行政及教學辦公室已全面完成裝設冷氣。

劉靜文說，裝設「雙機」經費2.7億元，其中，1.4億元由國營事業及民間企業捐贈實機或經費，餘1.3億元由教育局預算支應，呼籲各界響應優質教室環境，踴躍捐助。

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