中市府追加5千萬為學校裝冷氣 議員質疑杯水車薪

2019-06-03 16:56

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市政府教育局估計目前全台中市國中、國小約有9000間教室需要裝設冷氣，教育局今年提出追加預算5000萬元辦理，台中市議會教育文化委員會今日審查該筆預算時，議員均質疑預算編列太少，根本是杯水車薪，並建議市府應優先改善學校電力設備，否則無法負荷裝設冷氣增加的電力需求。

教育局估算全市國中、國小約有1萬2000間教室需要裝設冷氣，目前已有2974間教室完成裝設，還有9000間教室待裝。

教育局原本今年未編列國中、小教室冷氣裝設費用，現在提出追加預算5000萬元，將協助學校在頂樓、東西曬或悶熱的普通教室裝設冷氣及改善電力設備。

議員李中表示，完成所有教室冷氣裝設，估計要24至25億元，5000萬元根本是杯水車薪。議員吳敏濟建議，市府應充分運用社會資源，例如請家長會協助學校裝設冷氣，電力改善則由市府負責。

議員蔡耀頡也建議，學校自行負擔比例高者，不管是有綠能發電收入或請家長會協助，教育局優先補助裝設冷氣，並應提高每年預算，否則以此速度，等全部冷氣裝設完畢，前面裝的也到了汰換期限。

議員江肇國指出，市府應先更新學校的電力設備，把基礎打好，冷氣可由家長會或校務基金負擔，否則電線老舊將無法負荷冷氣增加的電力。

教育局長楊振昇表示，未來補助比例將以不需電力改善且環境條件較差的教室佔20％，需電力改善的教室佔80％的方向進行規劃；另外，明年市府財政狀況改善後，將多爭取預算，並努力開闢財源。

教育局也表示，將以經費需求、學生人數、溫度、環境噪音因素、自籌財源等項目作為評估標準，排定補助學校的優先順序。

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