順安國中達成「班班有冷氣」 宜蘭縣公立國中小第一

2019-06-26 21:03

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣冬山鄉順安國中經由50週年校慶募款，投入130萬元，為學校14間教室安裝冷氣，今天舉辦啟用典禮，率先成為全縣第一所「班班有冷氣」的公立國中小學。

羅東鎮公所想為鎮內8所國中小學每間教室裝設冷氣，若在今年9月完成，將是宜蘭縣的創舉，不料，「班班有冷氣」由順安國中率先達陣。

順安國中原本只有辦公室裝設冷氣，一般教室只有電風扇，近幾年來，5、6月室內氣溫動輒30多度，師生汗流浹背，校長張秀梅聽取各方意見，決為每間教室裝冷氣，利用50週年校慶募集資金，獲家長會、企業界慷慨解囊。

學校取得資金後，去年底陸續安裝，每間教室2台冷氣，最近完成建置，冷氣電費採使用者付費，目前由各班班費支應，運用儲值卡控管，學校也做統一規定，室溫攝氏28度以上才能開冷氣，冷氣設定26到28度，經過換算，每人每月約100元。

陳姓學生說，教室氣溫若超過30度，上課時容易昏昏沈沈，裝上冷氣後，變得相當舒爽，有效提升學習動力，由於自負電費，為避免傷荷包，大家同意超過28度再開冷氣。

此外，羅東鎮公所推動「班班有冷氣」計畫，已請各校回報冷氣機及電路改善費用，傳出所費不貲，鎮長吳秋齡說，相關費用有待估算，現階段構想是逐步安裝，頂樓最熱教室優先裝冷氣，會再討論評估，仍以9月上路為努力目標。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法