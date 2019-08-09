新北教育局喊窮 暫停學校申請經費

2019-08-09 20:40

〔記者何玉華／新北報導〕新北市教育局日前通知各校校長，議員建議款經費全數用完，將暫停申請；議員得知怒批「離譜」，認為市府不重視教育，各單位各唱各的調「教育局打臉市府」；教育局表示，學校若有緊急、安全等急迫需求，還是可申請，教育局會全力協助。

教育局在8月5日通知各校校長說，今年議員建議款分配到的2.3億元，已經在7月25日用完，8月5日以後暫停收件；預算支用發生困境，需要校長們共同來面對與解決。

議員得知相當不悅，國民黨議員周勝考說，議員每年建議款額度一千兩百萬元，怎麼可能不夠用，教育局這種說法是打臉市政府；如果是主計單位限制各局處使用比例，那是市府單位各唱各的調。

民進黨議員何博文痛批「離譜」，他說，學校經費不足，多由議員的建議款補足學生、學校發展，每一項都可攤在陽光下檢驗；市府對學校建設，先是要求學校自籌兩成經費遭反對後，現在又說經費不足，「這樣是重視教育嗎?還是教育是市府的最後考量?」教育局沒有積極爭取充裕的經費，反而要校長們共體時艱，學校、孩子能等嗎?

教育局表示，今年議員建議款分配給教育的額度已較去年增加6200萬元，到7月底，已補助221校、809件；而建議款不只用在教育局，還用在重大市政用途如道路交通、公園遊具、公共活動空間、義警民防設備補助等各項民生建設。未來學校有緊急、安全等急迫需求，還是可提出申請，教育局會全力協助。

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