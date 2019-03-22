議員建議款變更補助 新北校園窮忙亂套

2019-03-22 20:00

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府今年取消議員建議款補助活動，只能添購設施設備，讓許多仰賴建議款的學校社團面臨運作困難；另一方面，多出來的購買設備設施費，校長們卯足全力爭取，從天花板剝落粉刷到社團添購設備，還有教室裝冷氣，市議員李倩萍說，「到底什麼才是學生需要的？」教育局應該有一個全面性的規劃期程，而非讓學校東拼西湊，像「貼狗皮膏藥」一般。

新北市議員每年有1200萬元的預算建議額度，過去400萬補助設備添購、800萬補助活動經費；市府認為有些社團吃吃喝喝，今年取消補助活動，全數作為添購設備設施使用。

市議員李坤城說，很多學校社團經費來自家長會挹注、議員配合款補助，尤其是成果發表、到外縣市比賽，全部取消後，運作面臨很大困難。日前邀教育局長與家長座談，局長允諾會給學校更多經費，目前已在研擬辦法。

反觀添購設施設備費暴增，許多校長紛紛登門向議員探詢，還有人透過家長會要錢，有議員說，有校長在選舉期間公然表態不支持，現在堂而皇之來要錢；還有議員說，以前學校不嚴重的修繕，能忍則忍，現在都要錢修理，讓人覺得市府變相鼓勵校長向議員要錢。

市議員李倩萍說，天花板漏水、牆壁剝落這些硬體修繕，教育局應該有全面性的規劃改善期程，不該由校長零星的向議員要補助，一方面陷校長於不義，也會讓校園變得像東拼西湊的「狗皮膏藥」。

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