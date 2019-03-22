「追減」新竹市議員建議款 國民黨團提案通過

2019-03-22 16:51

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員建議款的運用，持續在本週議會臨時會發燒，國民黨市議員陳啟源今天在臨時會最後一天審查提案前先提臨時動議，詢問市府主計處有關議員建議款的核銷與預算編列標準，引發同黨與時力黨團議員響應，有議員認為建議款只是建議，但不少建議事項都要經市長同意，審查標準何在，經討論後，大會決議請市府辦理議員建議款預算追減。

對此，市府官員說，其實市議會不能參與預算的執行，對於市議會臨時動議所做的決議，會在收到公文後參酌，但今年度的預算早已在去年編列，經市議會通過，今年的公共工程都在執行階段，怎能「追減」？再者，這些預算都已編列，市府原本就會執行市民所需的水溝通、道路平、路燈亮等公共工程，也會針對學校設備、球場、校舍等需求編列經費改善，甚至會針對社團或身障團體予以補助，且今年度才剛開始執行，沒有理由辦理「追減」。

市議會國民黨團發布新聞稿指出，有鑒於新竹市目前墊付款未歸墊轉正的額度偏高，市議會又遭受議員建議事項被污名化，因此國民黨透過臨時動議程序，並經議會通過提案，要求市政府針對上述墊付款以及議員建議事項預算，在下一次臨時會進行追加減。

國民黨團議員陳啟源、張祖琰、李國璋、黃美慧、陳慶齡、羅文熾等人都在臨時會中對議員建議事項被污名化狀況表達嚴重不滿，要求市府應提供議員建議事項的SOP作業流程，以及審核標準，但市府官員都說是「視情況而定」，根本是以首長的好惡做標準。

李國璋直言，過去兩年，他所建議的事項，沒有任何一個通過，市府根本不予處理，建議的工程事項完全石沉大海，認為這是取決於首長個人的喜好做標準。

國民黨團議員也要求市府，提供去年及今年的議員建議事項及款項詳細支用情形，送交議會，清楚交代公開透明。同時要求市府將今年編列的議員建議事項預算予以追減，作為支應墊付款歸墊轉正的財源，健全竹市財政。

市議會時代力量黨團副總召林彥甫則說，時力市議會黨團上任後就提出「議員建議款落日」，樂見議會通過這項決議。尤其「議員建議款」長期被視為「議員用以綁樁的小金庫」，市府每年定額編列預算，供議員建議支用，曾引發許多爭議，許多地方社團、學校須靠與個別議員的「人情」來申請，相當不合理。

市府雖主張這類款項的支用都會經過內部審查，但審查機制不明確，過去幾年議員建議款項的通過比率高達97％，審查機制形同虛設。此外，市長林智堅也在議會中答詢坦承今年度有編列1億8000萬的「議員建議款」，既然議會已通過決議，呼籲市府應如實辦理追減。

但針對緊急小型工程、社團補助經費，則建議保留，且應明訂各學校、社團、一般市民提案申請經費的相關辦法，落實公開透明的補助機制。

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