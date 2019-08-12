電機所不再獨佔鰲頭！ 企管所超車人數居冠

2019-08-12 16:17

〔記者林曉雲／台北報導〕根據教育部最新統計，我國大專校院就讀電機與電子工程相關科系研究生人數，歷年均居各所之冠，約占全體研究生人數的1成，但近年受子少化影響，近年就讀人數大減，從103學年的2萬172人逐年降至107學年之1萬7727人，博士生人數雖仍居冠，但碩士生人數已退居亞軍，企管所研究生人數最多。

教育部統計處調查大專校院電機與電子工程系學類研究生概況，根據行政院主計總處統計，我國107年製造業生產毛額（GDP）已攀升至新台幣5.5兆元，其中電子零組件製造業GDP即高達2兆餘元，占製造業比重近4成，係趨動製造業附加價值迭創新高的主要動能，並有效支撐電機電子工程高階人才培育熱度。

而電機與電子工程系學類為結合半導體、控制、光電、電子、資通訊、機電等領域之分析、設計、操作、維修、測試，以培育電機電子工程相關人才之學科；根據教育部統計，107學年計有68所大專校院、逾總校數之4成，開設電機與電子工程系學類研究所，其中29所校院同時開設碩博士班，以公立校院占近7成較多、有20所，其餘 39所校院則僅開設碩士班，且以私立校院29所占比近7成5為主。

教育部統計處表示，我國大專校院就讀電機與電子工程系學類相關科系研究生人數，歷年均居各系學類之冠，約占全體大專校院研究生人數之1成，但近年受少子化影響，就讀人數呈現遞減，由103學年之2萬172人逐年降至107學年之1萬7727人，其中博士班 2529人、占14.3％，為各系學類博士生數之首，碩士班1萬5198人、占85.7％則僅低於企業管理系學類之1萬5203人，排名居次。

另就讀電機與電子工程系學類相關科系之研究生人數占全體研究生人數之比重，則由103學年之9.9％降至107學年之9.0％，主因企管、法律、綜合教育、生醫工程等系學類占比較103學年增加所致。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法