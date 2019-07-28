台大、台師大、台科大3校 擬實施碩士班聯招

2019-07-28 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕由台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學組成的台灣大學系統，現正規畫研究所聯合招生，讓報考學生能簡化報名流程、減輕報名費負擔，讓考生能「報一次名，選填三校志願」。

據《聯合新聞網》 報導，台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學2016年組成台灣大學系統，近6萬名師生可共享學術資源，近日台大系統開始規畫碩士班聯招，欲讓考生「報一次名，選填三校志願」，除了簡化報名流程，也能減輕考生報名費負擔。

報導內容提到，台科大校長廖慶榮表示，因台科大和台大有許多系所重複，教務處為了把碩博士班的考試時間錯開，每年安排考試時間很麻煩，考生也要到各校去應試。台大教務長丁詩同也表示，對於三校研究所聯招，台大「樂觀其成」，因為若採取聯合考試，可以讓考生「一試多所」，不需要每個所都去考，比較省事。

此外，對於是否採取「聯合考試」一事，目前三校都認為執行的困難度較高，仍需再具體討論，對此，台師大教務長陳昭珍表示，過去台大系統討論過研究所聯招，但卡在「聯合命題」困難度大，因為即使是一樣的研究所名稱，各所研究方向和考試出題方向也會不太一樣，因此此想法會暫時擱置。

陳昭珍說明，目前初步規畫，不會一開始就採「聯合命題」，而是先以「聯合報名」的方式。她舉例，台大和台師大都有化學所，考生可以填兩個志願，第一志願沒上，就可以上第二志願，對考生更有保障，不過相關細節，仍需要三校在9月舉辦的台大系統共識會議研習營上討論。

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