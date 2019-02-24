悲！交大正妹靠臉吃飯 騎車被1隻狗毀掉一切急求助...

2019-02-24 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕國立新竹交通大學1名正妹研究生，本月21日晚上9點騎車行經新竹縣竹北市台科路與興隆路一段交叉口，突遇「米格魯」品種的狗竄出路口，緊急煞車後重摔在地，她正尋求網友幫忙找出狗主人，附上牙斷腿傷的模樣引發網友嘆「靠臉吃飯的，損失大了」。

正妹研究生將事件貼上臉書社團「新竹大小事」，她指出，當天有1隻米格魯突然從事故路口右側衝出，沿途經過1部停在右邊的汽車，以及2部看見牠衝出而煞停的機車，當自己看見狗隻時牠已擋在正前方，緊急煞車後正妹飛出將牙齒撞斷、下巴挫傷，身體右側的手部、腿部關節也均嚴重擦傷。

正妹回憶道，在事故發生後，1名目擊全程的機車騎士表示，有1名外籍人士拔腿追逐肇事逃逸的米格魯，很有可能就是狗隻的飼養者，但此後他們並沒有回到案發現場，正妹提到，自己還是學生，光牙齒的醫療費用就上看8萬元，負擔頗重，求網友們能夠幫忙找尋狗主人。

根據《蘋果》報導，該名女子平時從事展場、外拍、活動邀約等工作，目前因傷所有的行程都必須暫停，她說明自己曾為了讓牙齒看起來更加美觀，因此戴過2年的牙套，現在毀於一旦讓靠臉吃飯的她相當痛心，狠批狗主人太不上道，竟然沒有回頭察看有沒有肇事，希望當地民眾可以多加注意，避免憾事發生。

網友們看見她的傷勢都感到相當痛心與惋惜，紛紛留言表示「哇，破相了，祝早日康復」、「記得該換一頂全罩安全帽囉」、「為了一隻狗摔的手斷腳斷破相之類的可不值得」、「所以啊，外國太陽沒有比較圓，老是認為老外都是 nice guy」、「直接把狗撞死，不要閃，頂多賠錢」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/