愛台灣！「反一國兩制」手搖飲店 拿台港護照消費9折優惠

2019-08-11 11:19

〔記者張菁雅／台中報導〕多家飲料業者被爆出支持一國兩制，一沐日在臉書粉絲專頁發表聲明指出，「對於香港人民的怒吼，我們都看在眼裡」，但由於小編「白沐」白目的發言驚動大家，為了聊表心意，決定12日至14日，持台灣護照、香港護照在門市消費享全面9折優惠。

一沐日表示，小編「白沐」昨日中午的不當發言，引起各方關注，影響甚鉅，必須做出回應，一沐日本身是台灣在地品牌、在地經營，堅持使用台灣茶葉，「但我們也不以自己發表『台灣是台灣』、『反對一國兩制』、『反對一中各表』這類的言論而自豪，對我們來說，這是一件很正常、很理所當然的事情」。

一沐日也說，他們僅是一家小小的飲料業者，總部也不適合以官方角度評論事件。但對於香港人民的怒吼我們都看在眼裡，姊妹品牌的立場表態，我們也絕對支持。這是一個多元的世界，我們應該用更寬廣的心胸看待，也包容各種聲音，然而「追求真相、闡述事實」應該是一個普世價值。

一沐日強調，擁有自由人權，你可以偏藍、偏綠、偏白、偏紅，但就像我的電腦螢幕一樣，它會有色偏，但還是一塊「彩色螢幕」。

一沐日也宣布，由於「白沐」白目的發言驚動大家，為了聊表心意，12日至14日，持台灣護照、香港護照於門市消費全面9折，「但請盡量避免穿紅色衣服或給五星評價，避免誤會」，業者也開玩笑說，麥當勞員工不要害怕，現場人員會看。

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