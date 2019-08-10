9天內3次 韓國瑜又被比倒讚

2019-08-10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨出席台灣創業連鎖加盟暨開店設備展，在台上致詞時，突然有位戴眼鏡的婦人朝著韓國瑜比出「倒讚」手勢。這是韓國瑜九天來第三度被比倒讚。

眼鏡婦人還對現場媒體嗆聲，哪家媒體拍到她，她就告哪家媒體，但隨即被員警勸離現場；不料眼鏡婦人事後又在地下停車場遇到韓國瑜，再度對韓比倒讚，但韓被引導上車，似乎沒注意到。

韓國瑜八月一日在高雄小港社教館外被老翁比倒讚，八月三日在桃園造勢活動被中國夫妻檔遊客比倒讚，昨天已是第三次，當時韓國瑜正在致詞，可能也沒注意到會場旁的那隻手。

高市新聞局強調，這就是民主的社會，對各種意見表達都須尊重，但有更多支持的聲音，希望大家也能看到與報導，而非只有少數負面聲音。

台灣創業連鎖加盟暨開店設備展昨起一連四天，在高雄展覽館登場，共有五十二家餐飲連鎖、卅三家非餐飲連鎖業者。日前在微博發聲明譴責香港罷工，捍衛「一國兩制」的手搖飲料店「一芳水果茶」，原本也參加且在週三完成攤位設置，但週四突然撤櫃，主辦單位臨時改成展場諮詢站。

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