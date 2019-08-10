藝文表演團體站出來！九天技藝團力挺紙風車

2019-08-10 08:44

〔記者黃鐘山／台中報導〕紙風車劇團因台中市政府刁難，取消本週在台中市的兩場公益演出，引發各界議論。享譽海內外的九天民俗技藝團昨於臉書貼文力挺紙風車，並強調，紙風車不可能有「色彩」的區別，政治惡鬥染指藝文表演，不能再沉默姑息。

九天團長許振榮指出，很多人眼中，九天頂著「陣頭」電影的光環，彷彿總是在台前風光紅火，卻看不見這25年一路走來，曾經歷多少風雨辛酸；2019年農曆年前，九天出現財務困難，他對外求助，沒想到紙風車劇團李永豐執行長馬上為他向身邊友人商借300萬，才讓九天能安然度過農曆春節，這麼一份恩情比什麼都大！

他又說，早在九天還沒受到大眾認可之前，李永豐就看出九天的表演能量，不吝惜在紙風車推動的各項演出計畫中，給予我們種種演出和學習的機會。大小朋友都熟悉的鄉村卡車藝術工程中，紙風車也大方分享演出機會，屢次推薦九天和許多優質團隊下鄉巡演，對他來說，就是給我一口飯吃的恩情。

許振榮說，他所看見的紙風車，對待每一場演出都是全力以赴，每一位工作人員不畏日曬風雨地在現場排椅子、維護環境秩序，更親眼看見全國各地的孩子們、長輩們對表演藝術的渴望，和看完演出後臉上所洋溢的幸福光彩。

許振榮強調，只要經歷過鄉村卡車藝術工程的洗禮，就一定能明白，對紙風車而言，藝術的感動從沒有高低的分別，更不可能有所謂「色彩」的區別。

許振榮表示，看到紙風車劇團、李永豐執行長遭到不實的指控和汙衊，同樣身為表演團隊，深深感到痛心與憤怒，台灣究竟還要為政治上的惡鬥，消耗多少社會成本？還要逼退多少有心為台灣付出、卻因為承受不起抹黑謾罵，只好選擇黯然撒手的熱血心腸？對於這樣的社會惡習，不應該再沉默姑息。

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